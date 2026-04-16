সাতকানিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশ। বুধবার (১৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মাদার্শা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রয়ন প্রকল্পের পূর্ব পাশে এজাহার শিকদারের আকাশমণি গাছের বাগানের ভেতর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
এসময় তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় এলজি, একটি একনলা বন্দুক, একটি ধারালো কিরিচ ও দুই রাউন্ড কার্তুজের গুলি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন- কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল ডেইল পাড়ার আবুল কালামের ছেলে মো. রাশেদ (১৮), চট্টগ্রামের রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রহমত পাড়ার মো. মজনুর ছেলে মো. আকিব (২০) ও একই পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আলীখীল এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে মো. রবিন (২৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাতকানিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মঞ্জুরুল হক বলেন, গ্রেপ্তার ৩ ডাকাতকে বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, মূলত গ্রেপ্তার ৩ ডাকাতকে মাদার্শার শফিক, আজাদ ও ইলিয়াস ডাকাতির উদ্দেশ্যে এলাকায় নিয়ে এসেছিল। পুলিশের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।