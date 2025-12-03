সুপ্রভাত ডেস্ক »
সম্পাদক পরিষদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভায় নতুন কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নিউ এজ-এর সম্পাদক নুরুল কবির।
আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবির ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের দেওয়া বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবির, দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিন এবং সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ। এছাড়া অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন করতোয়া সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক।
মঙ্গলবার একই সভায় বিদায়ী সভাপতি দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনামকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সম্পাদক পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।