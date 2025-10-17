সংসদ এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ‘জুলাইযোদ্ধাদের’ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে সংসদ ভবন এলাকার দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়া ‘জুলাইযোদ্ধাদের’ বের করে দিয়েছে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরে যেতে সতর্ক করে।
এরপর কাদানে গ্যাঁস নিক্ষেপ ও লাঠিপেটা করে তাদের সরিয়ে দেয়।
এসময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
শুক্রবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিকেল ৪টায় জুলাই জাতীয় সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। এতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অংশ নেবে না বলে জানিয়েছে।