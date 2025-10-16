শাহ আমানত বিমানবন্দরে ১৯ লাখ টাকার সিগারেট জব্দ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওমানের মাস্কাট থেকে সালাম এয়ারের ফ্লাইটের যাত্রীর কাছ থেকে ৫৩৬ কার্টন সিগারেট ও ৮টি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়েছে।
কাস্টমস ও গোয়েন্দা সংস্থা বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে আটটায় ফ্লাইট OV401 এর যাত্রী রাউজানের দিলিপ দাশ ও ফটিকছড়ির মোহাম্মদ সেলিমের ব্যাগেজ থেকে এসব পণ্য জব্দ করে।
তিনি জানান, বিমানবন্দরের কাস্টমস হলে বিমানবন্দর কাস্টমস, বিমানবন্দর এনএসআই, ডিজিএফআই ও শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক দুই যাত্রীর ব্যাগেজ তল্লাশি করে।
মোহাম্মদ সেলিমের ব্যাগেজে ২৬৬ কার্টন সিগারেট ও ৪টি গুগল পিক্সেল স্মার্টফোন এবং দিলিপ দাশের কাছে ২৭০ কার্টন সিগারেট এবং ২টি গুগল পিক্সেল ও ২টি সনি এক্সপেরিয়া স্মার্টফোন পাওয়া যায়। ব্যাগেজ বিধিমালা ২০২৫ এর আওতায় আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য এবং যাত্রী ফ্রিকোয়েন্ট ট্রাভেলার হওয়ায় ডিএম মূলে আটক করা হয়।
আটক যাত্রীদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান জনসংযোগ কর্মকর্তা।