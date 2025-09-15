শাহ আমানত বিমানবন্দরে হারানো ব্যাগ ফেরত পেলেন ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পার্কিং এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া এক ইন্দোনেশিয়ান নাগরিকের ব্যাগ ১২ দিন পর ফেরত দেওয়া হয়েছে। ব্যাগটিতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ নথি, সার্টিফিকেট, ল্যাপটপসহ মূল্যবান জিনিসপত্র।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে বিমানবন্দর সূত্রে বিষয়টি জানা যায়। এর আগে শনিবার বিদেশি নাগরিকের স্থানীয় এজেন্ট এসে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা শাখা থেকে ব্যাগটি গ্রহণ করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ৩০ আগস্ট চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের পার্কিং এলাকায় একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে তা নিরাপত্তা শাখায় জমা দেন দায়িত্বরত কর্মকর্তা। স্ক্যান করে দেখা যায়, ব্যাগটিতে ল্যাপটপ, গেমিং ডিভাইস, ওষুধ, বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও নথি রয়েছে। নথি ঘেঁটে মালিকের নাম পাওয়া যায়—অ্যাডে মোখাম্মদ। তিনি ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক এবং একটি জাহাজের কেবিন ক্রু।
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী ইব্রাহীম খলিল বলেন, টানা ১১ দিনেও কেউ ব্যাগের খোঁজে না আসায় সেটি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. বাদশা ফয়সাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খোঁজ শুরু করেন। ফেসবুকের মাধ্যমে অ্যাডে মোখাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনি ভিডিও বার্তায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এরপর শনিবার বিদেশি যাত্রীর প্রতিনিধি এসে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা শাখা থেকে ব্যাগেজটি বুঝে নেন। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও হারানো জিনিসপত্র সুরক্ষায় আমরা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছি।