শাহ আমানত বিমানবন্দরে মালিকবিহীন লাগেজে মিলল ৯০ লাখ টাকার সিগারেট

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস অ্যারাইভাল হলে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিমানবন্দরের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড কর্নারের পাশ থেকে ছয়টি লাগেজে থাকা মোট ৮০০ কার্টন বিদেশি মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট জব্দ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।
বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা জানান, বেলা প্রায় ১১টার দিকে অ্যারাইভাল হল এলাকায় নজরদারির সময় সন্দেহজনকভাবে ফেলে রাখা লাগেজগুলো শনাক্ত করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে সেখানে বিপুল পরিমাণ সিগারেট পাওয়া যায়। লাগেজগুলোর কোনো দাবিদার বা মালিক শনাক্ত না হওয়ায় এসব মালামাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করে জব্দ করা হয়।
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী ইব্রাহিম খলিল বলেন, জব্দ করা সিগারেট থেকে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৯০ লাখ টাকা। উদ্ধার করা সিগারেট অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের শনাক্তে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।