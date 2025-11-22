শাহ আমানত বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ সিগারেট ও নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা দুই যাত্রীর ব্যাগেজ তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ সিগারেট ও আমদানি-নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিমানবন্দর কাস্টমস শাখা, এনএসআই ও কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স এ অভিযান পরিচালনা করে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বিজি-১৪৮ ফ্লাইটে চট্টগ্রাম পৌঁছান দুই যাত্রী মো. ফখরুল ইসলাম ও মো. আশরাফুল ইসলাম। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে যৌথ টিম ১৯৯ কার্টন সিগারেট (মন্ড) এবং ২৫০ পিস আমদানি-নিষিদ্ধ গৌরী ক্রিম জব্দ করে।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বলেন, জব্দ করা সিগারেটের আনুমানিক রাজস্ব মূল্য ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৫০০ টাকা। এগুলো জব্দ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে। আটক দুই যাত্রীকে কাস্টমস শাখা মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছে।