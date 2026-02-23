শাহ আমানতে ৯১০ কার্টন সিগারেট, নিষিদ্ধ ক্রিমসহ ১৫ মোবাইল উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ সিগারেট, আমদানি নিষিদ্ধ বিউটি ক্রিম ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে আবুধাবি থেকে আসা একটি ফ্লাইট অবতরণের পর তিন যাত্রীর ব্যাগেজে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ৯১০ কার্টুন মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট, ৪২৮টি আমদানি নিষিদ্ধ বিউটি ক্রিম এবং ১৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
ওই তিন যাত্রী হলেন— ফটিকছড়ির মোহাম্মদ সোহেল, চকরিয়ার মোহাম্মদ উল্যাহ ও চট্টগ্রামের মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন।
কাস্টমস সূত্র জানায়, সিগারেটের চালান ডিপার্টমেন্টাল মেমোরেন্ডাম (ডিএম) মূল্যে জব্দ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে। যাত্রীদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বলেন, তিন যাত্রীর কাছ থেকে বিপুলসংখ্যক সিগারেট ও আমদানি নিষিদ্ধ ক্রিম ও মোবাইল জব্দ করা হয়েছে। মৌখিকভাবে সতর্ক করে যাত্রীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।