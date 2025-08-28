লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে পুলিশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) থেকে আটক সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা করতে যাচ্ছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে আটক করা লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা করা হচ্ছে। শাহবাগ থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আটকদের মধ্যে কতজন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী– জানতে চাইলে শফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা আসলে রাজনৈতিক পরিচয় দেখে তাদের আসামি করছি না। তাদের মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের নাশকতার পরিকল্পনার তথ্যপ্রমাণ পেয়েছি। সেই অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে।