রাতে সংবাদ সম্মেলন, ‘চূড়ান্ত’ আসন সমঝোতার ঘোষণা হচ্ছে আজ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের আসন সমঝোতা বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
বৈঠকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেউ অংশ না নিলেও জামায়াতে ইসলামীসহ আসন সমঝোতার জোটের অন্য ১০ দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও আন্দোলনরত ১১ দলের সমন্বয়ক ড. হামিদুর রহমান আযাদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের আসন সমঝোতা বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার লক্ষ্যে আজ (১৫ জানুয়ারি) রাত ৮টায় রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে (২য় তলা) এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ১১ দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
সংবাদ সম্মেলনে চূড়ান্ত আসন সমঝোতার বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।