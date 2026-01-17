সুপ্রভাত ডেস্ক »
মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সংগঠিত হামলার প্রতিবাদ এবং স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জানাতে রাজধানীতে চলছে গণমাধ্যম সম্মিলন ২০২৬।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশে (কেআইবি) এ সম্মিলন শুরু হয়। সম্মিলনটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে সংবাদপত্র সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ ও সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)।
দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সংবাদকর্মীরা এ সম্মিলনে উপস্থিত হয়েছেন। এতে গণমাধ্যম রক্ষায় কর্তব্য ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করছেন তারা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন বণিক বার্তা সম্পা ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর।
সম্মিলনের শুরুতে সংবাদপত্রের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।