রাকসু নির্বাচন: ভিপি-এজিএসে শিবিরের ভূমিধস জয়, জিএসে সালাউদ্দিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে সব কয়টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। ১৭ হলের ১৭ কেন্দ্রের ফলাফলে দেখা যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা।

এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) জয়ী হয়েছেন ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৮টা পর্যন্ত সব কয়টি হলের ভোট গণনা শেষ হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টায় ভোট গণনা শুরু হয়।

এরপর একে একে মুন্নুজান হল, রোকেয়া হল, তাপসী রাবেয়া হল, খালেদা জিয়া হল, রহমতুনেসা হল, জুলাই ৩৬ হল, শেরেবাংলা ফজলুল হক হল, শাখ মাখদুম (এসএম) হল, নওয়াব আব্দুল লতিফ হল, সৈয়দ আমীর আলী হল, শহীদ শামসুজ্জোহা হল, শহীদ হবিবুর রহমান হল, মতিহার হল, মাদার বখস হল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল, শহীদ জিয়াউর রহমান হল ও বিজয় ২৪ হলের প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

সব কয়টি হলের প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, ভিপি পদে শিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’-এর মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ১২ হাজার ৬৮৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের শেখ নুর উদ্দিন আবীর পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৯৭ ভোট।

জিএস পদে ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেলের সালাউদ্দিন আম্মার পেয়েছেন ১১ হাজার ৫৩৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী ফজলে রাব্বি মো. ফাহিম রেজা পেয়েছেন ৫ হাজার ৭২৯ ভোট। এ ছাড়া ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নাফিউল ইসলাম জীবন পেয়েছেন ১ হাজার ৩২৮ ভোট।

এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের এস এম সালমান সাব্বির পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জাহিন বিশ্বাস এষা পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৪১ ভোট।

