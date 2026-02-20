রমজানে ঘনঘন বদলাবে আবহাওয়া, শেষ ভাগে বাড়তে পারে গরম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
পবিত্র রমজানের বাকি দিনগুলোতে বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টি ও তাপপ্রবাহ– দুই ধরনের আবহাওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বেসরকারি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ সংস্থা বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি)।
শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সংস্থাটির এক পূর্বাভাসে জানায়, রমজানের প্রথম দিন দেশের আবহাওয়া ছিল বেশ আরামদায়ক। কিছু এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও দিনের তাপমাত্রা সহনীয় ছিল এবং রাতের তাপমাত্রা ছিল হালকা ঠান্ডা ও স্বস্তিদায়ক। তবে মাসের বাকি সময়জুড়ে আবহাওয়ার ধরনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে পারে।
সংস্থাটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, রোজার প্রথম ১০ দিন– অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়া মোটামুটি আরামদায়ক থাকতে পারে। আকাশ আংশিক থেকে কখনো মেঘলা থাকলেও বেশিরভাগ এলাকায় প্রতিদিন রোদের দেখা মিলতে পারে। ২ থেকে ৪ রমজান (২০-২২ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু এলাকায় এবং দেশের অন্যত্র দু-এক জায়গায় ছিটেফোঁটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এছাড়া ৫ ও ৬ রমজান (২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি) খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু এলাকায় এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির আভাস রয়েছে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
রমজানের মধ্যবর্তী সময়, অর্থাৎ ১০ দিন (১-১০ মার্চ), আবহাওয়া মোটামুটি আরামদায়ক থাকলেও দিনের বেলায় কড়া রোদ হতে পারে। অধিকাংশ এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এ সময়ে দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে পারে। ফলে রাত তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক থাকলেও দিনের বেলায় উষ্ণতা বাড়তে পারে। বিশেষ করে এ পর্বের শেষ দিকে গরমের অনুভূতি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
আর শেষের ১০ দিন (১১-২০ মার্চ) শুরু হতে পারে উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া দিয়ে। বেশিরভাগ এলাকায় তীব্র রোদের প্রভাব থাকতে পারে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং কোথাও কোথাও, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে, মৃদু তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। রাতের তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে পারে। তবে শেষ দিকে আকাশ আংশিক থেকে মূলত মেঘলা হতে পারে এবং বৃষ্টি বা বৃষ্টিবলয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি ফিরতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিডব্লিউওটি আরও জানায়, আবহাওয়া স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। ফলে পূর্বাভাস আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে পারে।