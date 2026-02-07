যুক্তরাজ্য ভ্রমণে পাসপোর্টে ভিসা স্টিকারের বদলে ই‌-‌ভিসা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাজ্য ভ্রমণে পাসপোর্টে ভিসা স্টিকারের বদলে ই-‌ভিসা ব্যবহৃত হবে।

শ‌নিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তায় এ তথ‌্য জা‌নায় বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন।

বিস্তারিত জানতে www.gov.uk/eVisa এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ব‌লে‌ছে হাইকমিশন।

