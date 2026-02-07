যমুনায় আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত জরুরি সভা, থাকবেন বাহিনী প্রধানরা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিশেষ সভা আহ্বান করেছে সরকার। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় জরুরি এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একটি দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সূত্র জানিয়েছে, বিকেল ৫টায় যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সভাপতিত্বে বিশেষ আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ এ সভায় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) বাহারুল আলম, ডিজি কোস্ট গার্ড, ডিজি বিজিবি, ডিজি র্যাব এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন।
সূত্রে আরো জানা গেছে, জরুরি এ আইন-শৃঙ্খলা সভায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য রাজনৈতিক আন্দোলন, সহিংসতা ও নাশকতার ঝুঁকি পর্যালোচনা করে তা দমনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি রাজধানীসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অফিস-আদালতের নিরাপত্তা জোরদার, গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং মাঠপর্যায়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সভায় পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করা এবং নির্বাচন-পূর্ব সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর কিন্তু সংযত অবস্থান নেওয়ার নির্দেশনাও আসতে পারে।