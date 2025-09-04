মুক্তি পেল নিশো-নাবিলার ‘আকা’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
রহস্য, প্রতিশোধ, মানবিক সম্পর্ক আর টানটান উত্তেজনায় ভরপুর বহুল প্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ ‘আকা’। অপেক্ষার ইতি টেনে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-তে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মুক্তি পেয়েছে এটি। ৭ পর্বের থ্রিলার সিরিজটি নির্মাণ করেছেন ভিকি জাহেদ।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন আফরান নিশো। আবুল কালাম আজাদ বা আকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। আজাদ গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত এক মানুষ, শৈশবের ভয়াবহ ট্র্যাজেডি তাকে সারাজীবন তাড়া করে ফিরে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এক অনন্য সংগীত প্রতিভা, যা থেকে যায় অমূল্যায়িত।
একসময় মেঘা নামে এক সাহসী নারীর (মাসুমা রহমান নাবিলা) সঙ্গে পরিচয় তার জীবনে ক্ষণিকের আশার আলো জাগালেও, অতীতের ক্ষত তাকে আবারও তাড়িয়ে বেড়ায়। স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষায় আজাদ জড়িয়ে পড়ে নৃশংস ঘটনাপ্রবাহে, যা গোটা সমাজকে স্তম্ভিত করে তোলে। অবাক করার বিষয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাকে নায়ক হিসেবে বরণ করে নেয়। সেই প্রশংসা ও অনলাইন উন্মাদনায় ধীরে ধীরে নৈতিক দিশা হারিয়ে ফেলে আজাদ।
সিরিজটিতে মূলত প্রশ্ন তোলা হয়েছে—স্বীকৃতির জন্য মানুষ কতদূর যেতে পারে? আর যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে, তখন তার মূল্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে?
সিরিজটিতে নিশো-নাবিলা ছাড়াও অভিনয় করেছেন আজিজুল হাকিম, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ইমতিয়াজ বর্ষণ, এ কে আজাদ সেতু, শাহেদ আলী, সমু চৌধুরী, সেমন্তি সৌমী, নিকিতা সাহা প্রমুখ। মুক্তির আগে ট্রেইলার প্রকাশের পর সিরিজটি দর্শকমহলে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।
পরিচালক ভিকি জাহেদ বলেন, “আকা আমার কাছে বিশেষ একটি কাজ। সব সময়ই আমি নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করি। আকা সেই প্রচেষ্টার ফল। এবার দর্শকরা এক ভিন্ন ধরনের থ্রিলার অভিজ্ঞতা পাবেন।”
সিরিজটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজেই। এছাড়া এতে রয়েছে দুটি মৌলিক গান— ‘রক্তের পথ’ ও ‘উড়ে যাবে দূরে’, যা কাহিনির আবহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।