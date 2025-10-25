মিরপুরে আগুনের সূত্র এখনো নিশ্চিত নয় ফায়ার সার্ভিস

সুপ্রভাত ডেস্ক »
রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরের কালশী রোড এলাকায় একটি ছয়তলা ভবনের ছয় তলায় আগুনের ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। ভবনের ছয়তলায় লেগেছিল আগুন। সেখানে পুরোনো কাগজপত্র, পরিত্যক্ত ফার্নিচার ও অপ্রয়োজনীয় মালামাল রাখা ছিল। ভবনটি আংশিক ফাঁকা ছিল। আগুনের সূত্র এখনো নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
শুক্রবার (২৫ অক্টোবর) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের উপপরিচালক (ঢাকা) মো. ছালেহ উদ্দিন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আমরা খবর পাওয়ার পরপরই পল্লবী ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠাই। আগুনের ভয়াবহতা দেখে পরে কুরমিটোলা ও মিরপুর স্টেশন থেকেও ইউনিট যোগ করা হয়। মোট সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে
তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণের পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুন লাগার কারণ নির্ধারণে তদন্ত করা হবে।
ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনও ভবনের ভেতরে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ ও তাপমাত্রা ঠাণ্ডা করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।