মামলা দিয়ে হয়রানির বিরুদ্ধে সতর্ক করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
মামলা দিয়ে যদি কাউকে হয়রানি করা আইনের শাসনের অন্তরায় বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ।
আজ (মঙ্গলবার) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ৫ আগস্টের পরে যে সমস্ত মামলায় শয়ে-শয়ে, হাজারে হাজারে আসামি করা হয়েছে এ রকম কিছু মামলা আছে। ওখানে হয়রানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন…হয়তো শত্রুতামূলক কিছু লোককে আসামি করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। কিছু সুবিধাবাদী শ্রেণি… এরকম কিছু আমাদের নজরে এসেছে।
‘এগুলো যাচাই-বাছাই করে আমরা ফাইন্ড আউট (খুঁজে বের) করবো, একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’
মন্ত্রী বলেন, যেসব মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হত্যা মামলা, মাদক, নারী ও শিশু নির্যাতন বাদে অন্য মামলাগুলো আমলে নেওয়া হয়েছে৷ আমার বিরুদ্ধেও বহু হত্যা মামলা রয়েছে৷ অস্ত্র, বিস্ফোরক মামলা তো আছেই৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এমন মামলা আমরা যাচাই-বাছাই করে রাজনৈতিক মামলাগুলো প্রত্যাহার করার বিষয়ে আরেকটি উদ্যোগ নিয়েছি৷ এটার যাতে অপব্যবহার না হয় সেটা যাচাই-বাছাই করে কী করা যায় দেখবো।
এরআগে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ১৭ বছর ধরে বিরোধী দলের নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা রাজনৈতিক হয়রানিমূলক আরও ১ হাজার ২০২টি মামলা প্রত্যাহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।