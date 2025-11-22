ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় সমবেদনা জানালো ইইউ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ঢাকায় শুক্রবারের ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় গভীর সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ইইউ ঢাকা অফিস এক বার্তায় এ সমবেদনা জানায়।
ইইউর বার্তায় উল্লেখ করা হয়, গতকালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে ইইউ।
এর আগে, শুক্রবার পাকিস্তান, জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিমসটেক সচিবালয় পৃথক পৃথক বার্তায় ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় গভীর সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করেছে।
বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি সংহতি ও গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এক বার্তায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।
শুক্রবার সকালে ঢাকা ও আশপাশের কয়েকটি জেলায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ১০ জন নিহত এবং দুই শতাধিক ব্যক্তি হয়েছেন।