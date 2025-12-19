ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সিনিয়র অফিসার পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ (শুক্রবার) সকাল ৯টা থেকে দুপুর দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই পরীক্ষাটি স্থগিতের সিদ্ধান্তের কথা বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করেছে।
ব্যাংকটির ভেরিফায়েড অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক ঘোষণায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (বিএসসি) সচিবালয় আয়োজিত সিনিয়র অফিসার পদের (জব আইডি–১০২২০) লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাটি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
পোস্টে আরও জানানো হয়, পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে যথাসময়ে জানানো হবে।
উল্লেখ্য, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসার পর গতকাল রাত থেকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সড়ক অবরোধ থাকার কারণে যানচলাচল ব্যহত হয়৷ যার কারণে অনেক পরীক্ষার্থীরাই ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেননি৷ বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চাকরি প্রার্থীরা রাত থেকেই সরব ছিলেন ৷