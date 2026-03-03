বিমান ও পর্যটন খাতে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার নির্দেশনা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা)।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন।
‘জাতীয় প্রতিশ্রুতি (নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬) বাস্তবায়ন’ সংক্রান্ত ওই সভায় মন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করুন, যাতে আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারি।’ এ সময় তিনি নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য সেগুলোকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ভাগে বিভক্ত করার নির্দেশ দেন।
মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরীন জাহানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও অংশ নেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।