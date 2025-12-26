বিদেশ থেকে এসে পৌঁছায়নি, ট্রফি ছাড়াই শুরু হলো বিপিএল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নানা বিতর্ক ও সমালোচনা সঙ্গে করেই আজ (শুক্রবার) পর্দা উঠল বিপিএলের দ্বাদশ আসরের। টুর্নামেন্ট শুরুর একদিন আগে গতকাল চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকানা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নেয় খোদ বিসিবি।
নেতিবাচক খবরের শিরোনামে উঠে আসে নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসও। অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে দলটির অনুশীলন ছেড়ে যান দুই কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ও তালহা জুবায়ের। পরে অবশ্য অভিমান ভেঙে তারা যোগ দেন দলে।
এ ছাড়া শুরুর দিকে জমকালো আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও ‘নিরাপত্তার’ দোহাই দিয়ে সেটি বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রথম পর্বের ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ছোট পরিসরে অনুষ্ঠান করার কথা জানায় বিসিবি।
আজ বিকেল ৩টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটান্স মুখোমুখি হয়েছে। দিনের অপর ম্যাচে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে লড়বে নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। তবে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে দুই দলের ক্রিকেটাররা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছে। পরে হয় কোরআন তিলওয়াতও। এরপরে শহীদ ওসমান হাদীর স্মরণে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন সবাই। পরক্ষণেই হাজার হাজার বেলুন উড়িয়ে খেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগ হবে চলমান ম্যাচ শেষে। যেখানে নাচ ও গানের আয়োজন থাকছে। বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া ছয় ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি পরে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করবেন। ফুয়াদ মুক্তাদিরের কোরিওয়াগ্রাফিতে হবে গানের অনুষ্ঠান। ৪৫ মিনিটের সেই অনুষ্ঠান শেষে ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ। যেখানে নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস পরস্পরের মোকাবিলা করবে।
এবারের বিপিএলে কমেন্ট্রি বক্সে থাকছেন দেশি-বিদেশি জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকাররা। সেই প্যানেলে আছেন– ওয়াকার ইউনুস, ড্যানি মরিসন, ড্যারেন গফ, ফারভেজ মাহরুফ, আতহার আলী খান এবং রমিজ রাজা।