বিএসসি প্রকৌশলীদের ৩ দফার প্রতিবাদ, কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাত দফা দাবি

বিএসসি প্রকৌশলীদের তিন দফা দাবির প্রতিবাদ এবং কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাত দফা দাবি আদায়ের দাবিতে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
তাদের দাবি, কারিগরি শিক্ষাকে ১২তম শ্রেণির সমমান ঘোষণা করার, সরকারি চাকরিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নির্ধারিত ৫০ শতাংশ পদে পদোন্নতি নিশ্চিত করার এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম আধুনিকায়নের।
একইসঙ্গে সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষক সংকট নিরসন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদবি পরিবর্তন ও পেশাগত সমস্যার সমাধান, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে
কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শিহাব উদ্দিন বিক্ষোভে বলেন, বিএসসি শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির তারা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাত দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে।
দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলেও তিনি ঘোষণা দেন।
বিএসসি প্রকৌশলীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এবং ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি প্রকৌশলী করা, দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা কোটা বাতিল করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং বিএসসি ছাড়া কেউ যেন নামের সঙ্গে ‘প্রকৌশলী’ উপাধি ব্যবহার করতে না পারে।