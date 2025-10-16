বার্জার পেইন্টসের সিএফও সাজ্জাদ রহিম গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের প্রধান চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) সাজ্জাদ রহিম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে গুলশান থানা পুলিশ।
গুলশান থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সাজ্জাদ রহিম বার্জারের আগে বিলুপ্ত টেলিকম কোম্পানি সিটিসেলের সিএফও ছিলেন। বেসরকারি একটি ব্যাংকের মামলায় তার ছয়মাসের সাজা হয়। সেই মামলায় সাজ্জাদ রহিমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। এরপরেই পুলিশ তাকে গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতে গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হাফিজুর রহমান জানান, আমরা সাজ্জাদ রহিমকে গ্রেপ্তার করে থানা হেফাজতে নিয়েছি। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে।