বাকলিয়ায় ছুরিকাঘাতে গ্যারেজ মালিক নিহত

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া থানা এলাকায় ছুরিকাঘাতে শাহজাহান মিয়া ওরফে শাজান মিয়া (৩৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে থানা এক্সেস রোডের মাঝামাঝি বলাকা আবাসিকের বিপরীতে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী শাহজাহান ওই এলাকায় অবস্থিত একটি ভ্যানগাড়ি গ্যারেজের মালিক ছিলেন। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার বাদসালা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বাকলিয়া বলাকা আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
শাহজাহানের আত্মীয় মো. আকবর বলেন, ভুক্তভোগীর কাছ থেকে বায়েজিদ-কালামসহ কয়েকজন মিলে সম্প্রতি চাঁদা দাবি করেছিল। কথামতো চাঁদা না দেওয়ায় তারা শাহজাহানকে ছুরিকাঘাত করেছে।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।