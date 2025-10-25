বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার শঙ্কা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট একটি লঘুচাপ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি)। এই নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন সমুদ্রের পরিস্থিতি উত্তাল থাকার কথাও জানিয়েছে সংস্থাটি।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি) এ তথ্য জানায়।
বিডব্লিউওটি জানায়, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় লঘুচাপটি আজ (২৫ অক্টোবর) সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে ২৬-২৭ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপ এবং পরবর্তী সময়ে একটি ‘সাধারণ মানের ঘূর্ণিঝড়ে’ পরিণত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
সংস্থাটি জানায়, লঘুচাপের প্রভাবে এরই মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগর উত্তাল হতে শুরু করেছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের অধিকাংশ স্থান উত্তাল থাকতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এর প্রভাব প্রথম দিকে কিছুটা কম হলেও, ২৭-২৮ তারিখের দিকে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং গভীর সাগরও কিছুটা উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। এজন্য সমুদ্রে থাকা সব ধরনের মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাকে সাবধানে চলাচল করতে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে।
বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম আরও জানায়, সম্ভাব্য এই ঘূর্ণিঝড়টি ২৮-২৯ তারিখ নাগাদ ভারতের উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করতে পারে। এর ফলে আগামীকাল দেশের অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। কেবল বান্দরবান, কক্সবাজার এবং খুলনা-বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে। তবে, আবহাওয়ার বড় পরিবর্তন আসতে পারে আগামী ২৯ অক্টোবর থেকে। এ সময় ‘বৃষ্টি বলয়’ চালু হয়ে ২ নভেম্বর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে দেশের অধিকাংশ স্থানে কম-বেশি বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে। এই বৃষ্টি বলয় চলাকালীন দেশের আকাশ অধিকাংশ স্থানে আকাশ মেঘলা থাকতে পারে।