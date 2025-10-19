প্রিমিয়ার ভার্সিটির শিক্ষক মিনহাজ হোসাইনের মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নগরের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজ হোসাইন মৃত্যুবরন করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।
রোববার (১৯অক্টোবর) সকাল ৯টা ১৫মিনিটে তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৪০ বছর।
উপাচার্যের শোক
সৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজ হোসাইনের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির।
এছাড়াও শোক প্রকাশ করেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, আইন অনুষদের অ্যাডজাঙ্কট ডিন অধ্যাপক মো. মোরশেদ মাহমুদ খান, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সহযোগী ডিন অধ্যাপক এম. মঈনুল হক, প্রকৌশল অনুষদের সহযোগী ডিন অধ্যাপক ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও বিজ্ঞান অনুষদের সহকারী ডিন মোহাম্মদ ইফতেখার মনির, আইন অনুষদের সহকারী ডিন জনাব তানজিনা আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের সহকারী ডিন ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও কোঅর্ডিনেটরবৃন্দসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
তাঁরা সৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজ হোসাইনের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।