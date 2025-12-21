প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার নিন্দা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা এবং সম্পাদক পরিষদের (নোয়াব) সভাপতি নূরুল কবিরকে হেনস্থার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ভারতের প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া (পিসিআই)।
আজ শনিবার সংগঠনটির সভাপতি সঙ্গীতা বড়ুয়া পিশারোতি এবং সাধারণ সম্পাদক আফজাল ইমাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবাদ জানায় তাঁরা।
বিবৃতিতে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া জানায়, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দুই দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে সংঘটিত সহিংস হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। একই সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর সম্পাদক নূরুল কবিরের ওপর হয়রানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।
ভারতীয় সাংবাদিকদের এই শীর্ষ সংগঠনটি দাবি করেছে যে, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি সাংবাদিককে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, যথাযথ বিচার ছাড়াই অনেক সাংবাদিক বর্তমানে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটাচ্ছেন। প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া এসব সাংবাদিকদের অবিলম্বে, নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবি জানিয়েছে।
গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা হলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। গণমাধ্যমকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে কোনো ধরনের সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন বা হয়রানি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী।
প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া এসব ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হামলাকারীদের শনাক্ত করার দাবি জানিয়েছে। একই সাথে দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে অবস্থিত প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে একদল দুর্বৃত্ত হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় সাংবাদিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হন প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল কবির।