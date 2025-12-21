প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় করাচি প্রেস ক্লাবের নিন্দা

সুপ্রভাত ডেস্ক
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা এবং সম্পাদক পরিষদের (নোয়াব) সভাপতি নূরুল কবিরকে হেনস্থার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন করাচি প্রেস ক্লাব (কেপিসি) নেতৃবৃন্দ।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সংগঠনটির সভাপতি ফাজিল জামিলি এবং সাধারণ সম্পাদক সোহেল আফজাল খান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবাদ জানান তাঁরা।
বিবৃতিতে কেপিসির পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ্ন প্রকাশ করে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে ১০০ এর বেশি সাংবাদিক গুরুতর অভিযোগে বিচারবিহীনভাবে আটক রয়েছেন। বিচারবিহীন সাংবাদিকদের আটক একটি ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের অপরিহার্য কণ্ঠকে দমন করে। তারা বর্তমানে আটক সকল সাংবাদিকদের অবিলম্বে এবং শর্তহীনভাবে মুক্তির দাবি তুলে ধরা হয়।
গণতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং সাহসী সংবাদমাধ্যম যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। শারীরিক সহিংসতা, আইনি হুমকি বা হয়রানির মাধ্যমে মিডিয়াকে নীরব করার প্রচেষ্টা মৌলিক মানবাধিকার, সংবিধানগত মতপ্রকাশের অধিকার এবং আইনের শাসনের নীতির সরাসরি লঙ্ঘন।
করাচি প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে তাদের সহকর্মীদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে মিডিয়া কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং এই হামলাগুলোর স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ তদন্ত করার দাবি জানান।
তারা একই সঙ্গে দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ও কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে অবস্থিত প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে একদল দুর্বৃত্ত হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় সাংবাদিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হন প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল কবির।