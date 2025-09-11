প্রথমবার বিশ্বকাপের সব ম্যাচ অফিসিয়াল নারী, আছেন বাংলাদেশের জেসি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
আসন্ন নারী বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচ অফিসিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। তালিকায় থাকা সকলেই নারী। নারী বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথম ম্যাচ অফিসিয়ালদের সবাই নারী।
ম্যাচ অফিসিয়ালদের এই তালিকায় আছেন ১৪ জন আম্পায়ার। তাদের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে আছেন সাথিরা জাকির জেসি। জেসি ছাড়াও আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ক্লেয়ার পোলসাক, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস এবং সু রেডফার্ন, আর লরেন এগেনব্যাগ ও কিম কটন।
ম্যাচ রেফারি হিসেবে আছেন চারজন। তারা হলেন ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শান্দ্রে ফ্রিটজ, জি.এস. লক্ষ্মী এবং মিশেল পেরেইরা।
এ প্রসঙ্গে আইসিসির এক বিবৃতিতে চেয়ারম্যান জয় শাহ বলেন, ‘এটি নারী ক্রিকেটের যাত্রায় একটি মাইলফলকের মুহূর্ত, যা আমরা বিশ্বাস করি খেলার প্রতিটি ক্ষেত্রে আরও বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। নারী ম্যাচ অফিশিয়ালসদের অন্তর্ভুক্তি কেবল একটি মাইলফলক নয়, বরং ক্রিকেটে লিঙ্গসমতার প্রতি আইসিসির অবিচল অঙ্গীকারের শক্তিশালী প্রতিফলন।’
ম্যাচ অফিসিয়ালস প্যানেল-
আম্পায়ার- সাথিরা জাকির জেসি, বৃন্দা রাঠি, ক্যানদেস লা বোর্দে, সুই রেডফার্ন, কেরিন ক্লাস্তে, এলোইস শেরিদান, ক্লেয়ার পোসাক, লরেন অ্যাগেনবাগ, গায়ত্রী ভেনুগোপালান, নারায়ণ জননী, নিমালি পেরেরা, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস, কিম কটন ও সারাহ ড্যামনেভানা।
ম্যাচ রেফারি- ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শান্দ্রে ফ্রিৎজ, জিএস লক্ষ্মী ও মিচেল পেরেইরা।