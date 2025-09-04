পুলিশের ওপর হামলা : বন্দর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় বন্দর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ কাইয়ুমকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে বন্দর থানার দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাইয়ুম ওই এলাকার মো. শরীফের ছেলে।

বন্দর থানার ওসি আফতাব উদ্দিন বলেন, ‌‌‌‌পুলিশের এসআইকে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বন্দর থানা সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ (বৃহস্পতিবার) আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গত ১১ আগস্ট দিবাগত রাত ২টার দিকে সল্টগোলা ক্রসিং ইশান মিস্ত্রি হাট সংলগ্ন সড়কে মিছিল করে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হামলায় পুলিশের বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ ওরফে রানা গুরুতর আহত হন।

