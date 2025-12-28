পতেঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক যুবদল নেতার মৃত্যু

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইপিজেড থানা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব আজম সোহেল মারা গেছেন।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পতেঙ্গার চরপাড়া আম্বিয়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীত পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আজম সোহেল বন্দরটিলা এলাকার জাহাঙ্গীর সওদাগরের ছেলে। তিনি এক কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার জোহরের নামাজের পর বন্দরটিলা আলীশাহ জামে মসজিদে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহেদ তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ইপিজেড থানা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব আ জ ম সোহেল গতকাল রাত আড়াইটার সময় কাঠঘর আম্বিয়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীত পাশে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন।

চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

