পতেঙ্গায় মিয়ানমারগামী কার্গোবোটসহ সাত পাচারকারীকে আটক

সুপ্রভাত ডেস্ক »

পতেঙ্গায় মিয়ানমারগামী একটি কার্গোবোটসহ সাতজন পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) পতেঙ্গা থানার কয়লা ডিপো পুলিশ ফাঁড়ির পাশের কর্ণফুলী চ্যানেল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে প্রায় ৫১ লাখ টাকার খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র ও পাচারে ব্যবহৃত বোট জব্দ করা হয়েছে।

জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৬২০ বস্তা ডাল, ১০ বস্তা আদা, ৪৮০টি লুঙ্গি ও ৪০০টি শাড়ি। এসব পণ্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫১ লাখ ৬৭ হাজার টাকা।

কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, কোস্টগার্ড একটি সন্দেহজনক কার্গোবোটে তল্লাশি চালায়। এসময় শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা বিপুল পরিমাণ পণ্য উদ্ধার করা হয়। আটক সাত পাচারকারীকে জব্দ করা বোট ও মালামালসহ আইনানুগ প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

