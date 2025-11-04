পতেঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা থানা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মনজুর আলম (৩৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে থানার কাঠগড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মনজুর আলম পতেঙ্গার কাঠগর এলাকার শক্কুর আলমের ছেলে। তার মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মনজুর আলমকে উদ্ধার করে রাত সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালে আনা হয়। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।