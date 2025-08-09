পটিয়ায় তিন কৃষককে সকালে অপহরণ, রাতে মুক্তিপণে ছাড়া

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের পটিয়ায় উপজেলায় পাহাড়ে বাগানের কাজ করতে গিয়ে অপহরণের শিকার হন তিনজন কৃষক। পরে প্রায় ২ লাখ ৭০ টাকা মুক্তিপণ দিলে তাদের ছেড়ে দেয় সন্ত্রাসীরা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নে অপহরণের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীরা হলেন- মো. নাছের (৪০), পলাশ শীল (৩৩) ও রাজু শীল (২৫)।
স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার সকালে ভুক্তভোগীরা উপজেলায় পাহাড়ের মধ্যে বাগানে কাজ করতে যান। এ সময় সশস্ত্র কয়েকজন সন্ত্রাসী তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোনে মুক্তিপণের জন্য চাপ দেওয়া হয়। একপর্যায়ে পলাশ ও রাজুর পরিবারের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং নাছেরের পরিবারের কাছ থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিকাশে আদায় করা হয়। এরপর দিবাগত রাত প্রায় ১১টার দিকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
পলাশ শীলের ভাই বিপ্লব শীল বলেন, তাদের মারধর করা হয়েছে। ফোনে হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করে। বলেছে, টাকা না দিলে তাদের মেরে ফেলা হবে।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান বলেন, ঘটনাটি আমি শুনেছি। তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।