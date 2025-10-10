নির্বাচন নিয়ে সব বাধা ও সংশয় ধুয়ে মুছে গেছে : শফিকুল আলম

সুপ্রভাত ডেস্ক »

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় নেই। সব বাধা ও সংশয় ধুয়ে মুছে কেটে গেছে।

তিনি বলেন, অনেক বছর পর আমরা একটা রিয়েল ইলেকশন দেখব। বিগত ১৬ বছর হাসিনার আমলে আমরা ফেইক ইলেকশন দেখেছি। আমরা সেই জায়গা থেকে সরে এসেছি। এবার ইতিহাসের অন্যতম একটা বেস্ট ইলেকশন হবে। ইতোমধ্যে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়েছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

শফিকুল আলম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থিতা ঘোষণা শুরু করেছে। আগামী দু-তিন সপ্তাহ পর থেকে সব দল তাদের প্রার্থীদের নাম প্রকাশ শুরু করবে। তখন নির্বাচনী পরিবেশ আরও জমজমাট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে জুলাই সনদ নিয়ে সব দল একমত হয়েছে। আগামী ১৫ তারিখ সব দল সই করবে জুলাই সনদে।

এ সময় আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে মুক্ত করতে ভূমিকা রাখায় তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে জানান প্রেস সচিব।

ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি নওয়াব আলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক ইউনিয়ন ময়মনসিংহের সভাপতি এম আইয়ুব আলীসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

