নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না মাহফুজ আলম

সুপ্রভাত ডেস্ক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসন থেকে সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের নামে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা জমা দেওয়া হয়নি।

গতকাল সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় পার হলেও তিনি কোনো আবেদনপত্র দাখিল করেননি

মাহফুজ আলম বলেন, ‘আমি তো শুরু থেকেই বলে আসছি যে, নির্বাচন করবো না। এই কারণে আমি সরকার থেকে সরে যেতে চাইনি। কিন্তু সরকার মনে করেছে, ছাত্র প্রতিনিধিরা (উপদেষ্টা পরিষদে) থাকলে নিরপেক্ষতা নিয়ে নির্বাচনের সময় প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই কারণে আমি সরে গেছি। কিন্তু নির্বাচন করবো না, সেটা আমার আগে থেকেই সিদ্ধান্ত ছিল।’

গতকাল সোমবার বিকেলে মাহফুজ আলমের ভাই ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম জানান, তিনি নিজেই লক্ষ্মীপুর-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

মাহফুজ আলমের নামে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিষয়ে মাহবুব আলম বলেন, ‘সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের নামে কেউ একজন হয়তো অতি আবেগী হয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এতে মাহফুজ আলমের কোনো সম্মতি ছিল না। বিষয়টি নিয়ে আমরা দুজনেই বেশ বিব্রত ছিলাম।’

তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, ইসলামী সমমনা জোটের শরিক দল হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে তিনি নিজেই এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

