নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সিএমপির বিশেষ প্রশিক্ষণ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

নির্বাচনী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে তিন দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ। এতে বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসিব আজিজ বলেন, জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালন পুলিশ সদস্যদের জন্য যেমন একটি গৌরবের বিষয়, তেমনি এটি একটি বড় দায়িত্বও। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনাদের পেশাগত দক্ষতা, ধৈর্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হবে। আমি প্রত্যাশা করি, আপনারা নিষ্ঠা, সততা ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের আস্থা অর্জন করাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা।

সিএমপি জানায়, তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের কৌশল, জনসংযোগ, সংকট মোকাবিলা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স) ও অতিরিক্ত দায়িত্বে (অর্থ ও প্রশাসন) মো. হুমায়ুন কবির, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আসফিকুজ্জামান আকতার, উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর) মুহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

