দুর্গাপূজার ছুটিতে সচল থাকবে শুল্ক স্টেশন

সুপ্রভাত ডেস্ক
শারদীয় দুর্গাপূজায় সরকারি ছুটির দিনগুলোতে শুল্ক স্টেশন ও হাউজগুলোতে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম চলমান থাকবে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস : নীতি) রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত আদেশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আদেশে বলা হয়েছে, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিরবচ্ছিন্ন রাখার অভিপ্রায়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১ ও ২ অক্টোবর সরকারি ছুটির দিনে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম সীমিত আকারে চলমান রাখার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
২০২৫ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি। আর ২ অক্টোবর দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি। পরের দু’দিন ৩ ও ৪ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি। সবমিলিয়ে ১ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ৪ দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা।