দিলীপ বড়ুয়াকে খুঁজে পাচ্ছেন না দলের নেতাকর্মীরা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের (এমএল) ‘প্রধান’ দিলীপ বড়ুয়াকে খুঁজে পাচ্ছেন না দলের নেতাকর্মীরা। তাই নির্বাচন কমিশনে (ইসি) দলের নেতৃত্ব দাবি করেছেন হারুন চৌধুরী।
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে তারা দলের নতুন কমিটি ও পরিবর্তিত কাঠামো তুলে ধরেন হারুন চৌধুরী। তিনি বলেন, গত ৭ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন করে আমাদের দলে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে সাধারণ সম্পাদক দলের প্রধান ছিলেন। বর্তমানে এ দলের প্রধান হবেন সভাপতি। আমরা গত ৭ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল করে দলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ ফিরিয়ে এনেছি।
নিজেকে বর্তমান সভাপতি দাবি করে হারুন চৌধুরী বলেন, নানা কারণে দিলীপ বড়ুয়া বিতর্কিত হয়ে কোথায় আছেন, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। তবে গ্রেপ্তার হননি তা বুঝতে পেরেছি। তিনি দেশের বাইরে আছেন, নাকি দেশে আত্মগোপনে আছেন, সেটা আমরা বলতে পারছি না।
তিনি বলেন, সিইসির কাছে আমরা আগামী নির্বাচনে পেশিশক্তি, টাকার খেলা ও ডিক্লারেশন (বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা জয়ী ঘোষণা) বন্ধ করা ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি জানিয়েছি।
দিলীপ বড়ুয়া দশম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন।