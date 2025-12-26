তারেক রহমানের হাত ধরে দেশ গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এগিয়ে যাবে : ফখরুল

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাজার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমানের মাধ্যমে দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবে।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ২০০৬ সালের পর আমাদের তরুণ নেতা, সম্ভাবনাময় নেতা— যাকে আজ সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ ও বিশ্ব গণমাধ্যম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে মনে করছে, সেই তারেক রহমান গতকাল দেশে ফিরে এসেছেন। তিনি ফিরে এসেছেন এক রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। সমগ্র বাংলাদেশ তাকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। পুরো দেশ আজ আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। জনগণ তাদের প্রাণের প্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়েছে। ২০০৬ সালের পর আজ ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করতে আসবেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ধরনের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ খুব কম নেতার ভাগ্যেই জোটে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে।
এদিকে সকাল থেকেই নেতা-কর্মীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে পুরো মাজার প্রাঙ্গণ। নির্বাচনকেন্দ্রিক জটিলতাসহ দেশের সব ধোঁয়াশা তারেক রহমানের আগমনে কেটে গেছে বলে মনে করছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।