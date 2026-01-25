তারেক রহমানের সমাবেশে নজর কাড়লেন দলের ২ কর্মী

মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরজুড়ে লাগানো পাকা ধান। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ‘ধানের শীষ’ যেন জীবন্ত হয়ে রাজপথে নেমে এসেছে। ভিন্নধর্মী এই সাজে বিএনপির জনসমাবেশে হাজির হয়ে সবার নজর কেড়েছেন কৃষক দলের দুই কর্মী।

ব্যতিক্রমী এই উপস্থিতি মুহূর্তেই সমাবেশস্থলে আসা নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে জড়ো হওয়া নেতাকর্মীদের ভিড়ে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছিল তাদের।

এই দুই কর্মী হলেন– চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়ন থেকে আসা নেপাল চন্দ্র দাশ ও সাইদুল ইসলাম। তাদের এই ব্যতিক্রমী লুকে মুগ্ধ হয়ে অনেক নেতাকর্মীকে ছবি ও সেলফি তুলতে ভিড় করতে দেখা যায়। এ সময় তাদের দুজনকে অনবরত ‘লাগ রে লাগা, ধান লাগা’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।

মীরসরাই উপজেলা কৃষক দলের সহসভাপতি তৌহিদ্দোজা তাদের সঙ্গে সমাবেশে এসেছেন। নগরের সিআরবি এলাকায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তারা এভাবে নিজেদের সাজিয়েছেন। বিএনপির প্রতিটি বড় কর্মসূচিতেই এই দুজনকে এমন ভিন্ন আঙ্গিকে অংশ নিতে দেখা যায়।

দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চট্টগ্রামে আগমন ও জনসমাবেশকে ঘিরে  আজ সকাল থেকেই নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে পায়ে হেঁটে বা মিছিলে করে জড়ো হতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা।  সাতকানিয়া থেকে আসা দলীয় কর্মী আমির হোসেন বলেন, “তারেক রহমানকে চট্টগ্রামে সামনে থেকে দেখার অপেক্ষায় ছিলাম বহু বছর। আজ সেই অপেক্ষা শেষ হচ্ছে।”

