ডাকসু নির্বাচনে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই : সেনাসদর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে সেনাসদর।
ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, এটা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেবে কিনা এবং আগামীকালের ভোট যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়ে সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কি ভূমিকা রাখবে প্রশ্ন করা হলে মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এর আগেও আমরা আইএসপিআরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলেছি, ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবুও কিছু স্বার্থান্বেষী মহল প্রোপাগান্ডা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এই প্রোপাগান্ডা করে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না।
এই নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করছে আমরা সবার মঙ্গল কামনা করি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুস্থ পরিবেশে গণতন্ত্র চর্চা হোক আমরা এটাই চাই এবং নির্বাচনের চর্চা হোক এটাই চাই, বলেন মো. শফিকুল ইসলাম।