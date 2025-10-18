জুলাই সনদ স্বাক্ষরের আগে ভাঙচুর-আগুনের ঘটনায় আরেক মামলা

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিন জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা হয়েছে। এর আগে শেরেবাংলা নগর থানায় পুলিশের করা চার মামলায় ৯০০ জনকে আসামি করা হয়।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে ধানমন্ডি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিসাধন ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় ৭০ জন অজ্ঞাতপরিচয় আসামির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গাড়ি ভাঙচুরে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে।

এর আগে, শুক্রবার নিজেদের তিনটি দাবি জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে জুলাইযোদ্ধা ব্যানারে একদল লোক আন্দোলন করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে। পরে দুপুর দেড়টার পর সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেটে অবস্থান করা জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। আগে থেকেই আন্দোলনকারীদের একাংশ সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান করছিল। সংসদ ভবনের ভেতরে থাকা অংশটি অনুষ্ঠানস্থলে যোগ দেয়।

একপর্যায়ে বাইরে থাকা যোদ্ধারা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকে। পরে ভেতরে থাকা অংশটি বাইরে চলে আসে। এসময় আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল ও চেয়ার নিক্ষেপ করে। এরপরই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

টানা কয়েক দফা সংঘর্ষে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীরা সড়কে আগুন ধরিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে বিক্ষোভ চালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

