জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবে কমিশন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবে নির্বাচন কমিশন, অহেতুক বিতর্ক তৈরি করতে পারে এমন কাউকে আনতে চায় না সরকার।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাম্প্রতিক বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

নির্বাচনের সময়সীমা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দাতা দেশসহ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সংশয় নেই। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা তৃতীয় কোনো দেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই বলে মন্তব‌্য ক‌রেন উপদেষ্টা

তি‌নি বলেন, চীনের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা তৃতীয় কোনো দেশের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেক বড় দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ বড় দেশগু‌লোর স‌ঙ্গে সম্পর্কের ক্ষে‌ত্রে ভারসাম্য রেখে চলছে।

এছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কূটনীতিকদের কোনো চাপ নেই বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

