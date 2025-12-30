জকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ (জকসু) নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল নয়টার পরই এ বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উপাচার্য ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছেন তারা।
এর আগে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় জকসু নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।
সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন স্থগিতের বিষয়ে বিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সভা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জকসু নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কবে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।
মঙ্গলবার জকসুর ভোট গ্রহণের দিন নির্ধারিত ছিলো। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ভোটগ্রহণ শুরুর নির্দেশনা থাকলেও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুবরণের খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হয়। এসময় সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নির্বাচন স্থগিতের কথা জানায় প্রশাসন।