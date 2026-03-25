ছুটিতে বন্দরে ২৫ লাখ টন কার্গো ও ৫৪ হাজার টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং

ঈদের ছুটির মধ্যেও থেমে থাকেনি চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম। নিরবচ্ছিন্নভাবে পণ্য খালাস ও জাহাজ হ্যান্ডলিং কার্যক্রম চালিয়ে দেশের সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৭ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ঈদের ছুটির সাত দিনে বন্দরে মোট ৫৪ হাজার ৮৯৮ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। এর মধ্যে আমদানি কনটেইনার ২৮ হাজার ৯৬১ টিইইউএস এবং রপ্তানি কনটেইনার ২৫ হাজার ৯৩৭ টিইইউএস। একই সময়ে মোট ২৫ লাখ ৮ হাজার ৬১৪ টন কার্গো হ্যান্ডলিং হয়েছে। এর মধ্যে আমদানি পণ্য ২৩ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৬ টন এবং রপ্তানি হয়েছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৮২৮ টন। এছাড়া আলোচ্য সময়ে মোট ৬৪টি জাহাজ বন্দরে বার্থিং ও হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, ঈদের আগে নেওয়া পরিকল্পিত পদক্ষেপ এবং ছুটিকালীন সময়েও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলেই বন্দর তার অপারেশনাল সক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রমজান ও ঈদের সময়ে জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়, যা বন্দরের জেটি ও বহির্নোঙরে সার্বক্ষণিক তদারকি করেছে।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম বলেন, সংকটকালীন সময়ে জ্বালানি তেলবাহী জাহাজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্থিং ও নেভিগেশনাল সহায়তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বন্দরের ভেতরে জাহাজের আগমন, খালাস ও প্রস্থান নির্বিঘ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এসময় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রোস্টারভিত্তিক দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সার্বিক মনিটরিং করেছেন।
তিনি আরও বলেন, ঈদের ছুটিতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে চট্টগ্রাম ও ঢাকা মহানগর পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মহাসড়কে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জরুরি পণ্যবাহী যানবাহনকে বিশেষ স্টিকার দিয়ে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। এতে জনদুর্ভোগ কমার পাশাপাশি বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে।
বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় কমাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আগে যেখানে দুই থেকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হতো, বর্তমানে আউটার অ্যাঙ্করেজে জাহাজের ওয়েটিং টাইম শূন্য দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যা বন্দরের জন্য একটি বড় অর্জন।
সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, বন্দরের ৫৯ হাজার টিইইউএস ধারণক্ষমতার বিপরীতে বর্তমানে ৪৩ হাজার ২০০ টিইইউএস কনটেইনার অবস্থান করছে। এর মধ্যে অধিকাংশই পূর্ণ কনটেইনার। গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৫৮১ টিইইউএস কনটেইনার ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫২৫ টিইইউএস ডেলিভারির প্রস্তুতি রয়েছে।