ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের আশপাশে বহিরাগতদের অবস্থান

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে ৫ অনুষদের ১৫টি ভোটকেন্দ্র চাকসুর ভোটগ্রহণ চলছে। এই নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে ছাত্রদল ও যুবদলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা জড়ো হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং রেলগেট এলাকায় রফিক ছাত্রাবাসের সামনে ২০ থেকে ৩০টি মোটরসাইকেলসহ শতাধিক বহিরাগত অবস্থান করছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শরিফুল ইসলাম তুহিন। কিছুক্ষণ পরপর বাইক ও গাড়িতে করে জড়ো হচ্ছেন স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদলের কর্মীরা।

এদিকে বাইরে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের অবস্থান নিয়ে আতঙ্ক দেখা শিক্ষার্থীদের মাঝে। এছাড়া প্রার্থীরাও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ কেমন থাকবে এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

শঙ্কা প্রকাশ করে সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী প্রতীক সিকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। এখানে শিক্ষার্থী বহিরাগতদের অবস্থান শোডাউন দেখলে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। আমরা চাই না বাইরের কেউ আমাদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করুক। কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দীন বলেন, আমি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অবস্থান করছি। বাইরে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের জড়ো হওয়ার বিষয়টি এসপিকে জানাচ্ছি। এই বিষয়টিতে তিনি অ্যাকশন নেবেন।

চাকসুর ২৬টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪১৫ জন প্রার্থী, আর হল ও হোস্টেল সংসদের ২৪টি পদের জন্য লড়বেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৬ জন।

