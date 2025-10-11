চিকিৎসা নাগরিকের অধিকার : শামসুল আলম

চট্টগ্রাম মহানগরীর ১৮ নম্বর পুর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ডে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে গত শুক্রবার এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মো. শামসুল আলম।
বৈঠকে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, বিএনপি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করলে সবার জন্য স্বাস্থ্য ও সার্বজনীন চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। আজ মানুষ হাসপাতালে গেলেই ভয় পায়, ওষুধের দাম আকাশছোঁয়া, গরিব মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে কষ্টে মারা যায়।
বিএনপি বিশ্বাস করে — চিকিৎসা কোনো দয়া নয়, এটি নাগরিকের অধিকার। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি পরিবার স্বাস্থ্য বীমার আওতায় থাকবে, যেখানে দরিদ্র মানুষ বিনা খরচে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাবে, আর রোগ নয়, সুস্থতাই হবে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা গড়ব সুস্থ বাংলাদেশ — যেখানে চিকিৎসা হবে সবার অধিকার উঠান বৈঠকে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।
উঠান বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ১৮ নং পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক আলহাজ্ব মো. মহিউদ্দিন, সঞ্চালনা করেন ১৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য সচিব আলী আজগর, প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর বিএনপির সদস্য অধ্যাপক নুরুল আলম রাজু, এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মো. নাজের, আব্দুল্লাহ আল ছগির, মো. শাহজাহান, মো. ছবুর, মো. আইযুব ও মো. মজিবুর রহমান।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জসীম উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম, ইসহাক খান, এড.সাহেদ,এটি এম তৈয়ব, বাকলিয়া থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ লিটন, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইউনুস, বাকলিয়া থানা মহিলাদলের সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার,আরজু আক্তার।
বাকলিয়া থানা যুবদল নেতা দিদার, মোহাম্মদ ফরিদ,ইসমাঈল ফাহিম, এন আলম, আজমীর, পারভেজ। ছাত্রদল নেতা রাকিব, মোহাম্মদ ইলিয়াস,মোহাম্মদ ইমন, মোহাম্মদ মাহিন, সাহাবউদ্দিন প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি
