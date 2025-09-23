চারগুণ ‘স্টোর রেন্ট’ স্থগিতের সময় ফের বাড়াল চট্টগ্রাম বন্দর

সুপ্রভাত ডেস্ক »
এফসিএল (ফুল কনটেনার লোড) কনটেইনারে চারগুণ স্টোর রেন্টের স্থগিতাদেশ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর আগে গত ২৩ আগস্ট থেকে এক মাসের জন্য এই রেন্ট স্থগিত করা হয়েছিল।
এর মেয়াদ গত ২২ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের অনুরোধ, বন্দরের কনটেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জাহাজের চাপ কম হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেয় কতৃপক্ষ।
চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবহন শাখার পরিচালক স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এতে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর এবং ঢাকার কমলাপুর আইসিডি চলতি বছরের ১০ মার্চ থেকে এফসিএল কনটেইনারের ক্ষেত্রে ফ্রি টাইম পরবর্তী চারগুণ হারে স্টোর রেন্ট আরোপ করা হয়। তবে নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান ও বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থে ২৩ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এফসিএল কনটেইনারের ওপর চলমান চারগুণ স্টোর রেন্ট স্থগিত করা হয়েছিল। যা আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
তবে খালি কনটেইনারের ক্ষেত্রে এ স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে না। বন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানিকারকদের দ্রুত তাদের কনটেইনার ডেলিভারি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় থাকে।